ПАРЄ ухвалила резолюцію про наслідки агресії Росії проти України: основні тези

ПАРЄ закликала всі країни Ради Європи надавати допомогу Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Наслідки агресії РФ, що триває проти України: ролі та відповідальність Ради Європи». Про це повідомив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Він відзначив головні тези резолюції:

Асамблея називає те, що відбувається, безпрецедентною атакою на мир, безпеку, міжнародне право

закликає всі 45 країн Ради Європи надавати Україні необхідну допомогу

закликає допомагати всім, хто змушений залишити територію України через війну

закликає продовжити чинити тиск на Росію до повного звільнення території України, а також Грузії, Молдови та Білорусі

закликає підтримати всі розслідування звірств та злочинів, скоєних Росією на території України

негайно заснувати міжнародний трибунал проти політичного та військового керівництва Росії

підтримує створення Фонду солідарності для повоєнного відновлення України

засновує позицію спеціального представника Ради Європи щодо наслідків цієї війни

закликає країни Євросоюзу вийти з енергетичної залежності від Росії

закликає боротися із російською пропагандою

Крім того, за підтриманою правкою Гончаренка Асамблея називає режим Лукашенка відповідальним за цю війну.

Резолюція підтримана 143 голосами, проти - 1.

Як повідомлялося, Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН.