ПАРЄ ухвалила резолюцію про наслідки агресії Росії проти України: основні тези
ПАРЄ закликала всі країни Ради Європи надавати допомогу Україні
Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Наслідки агресії РФ, що триває проти України: ролі та відповідальність Ради Європи». Про це повідомив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.
Він відзначив головні тези резолюції:
- Асамблея називає те, що відбувається, безпрецедентною атакою на мир, безпеку, міжнародне право
- закликає всі 45 країн Ради Європи надавати Україні необхідну допомогу
- закликає допомагати всім, хто змушений залишити територію України через війну
- закликає продовжити чинити тиск на Росію до повного звільнення території України, а також Грузії, Молдови та Білорусі
- закликає підтримати всі розслідування звірств та злочинів, скоєних Росією на території України
- негайно заснувати міжнародний трибунал проти політичного та військового керівництва Росії
- підтримує створення Фонду солідарності для повоєнного відновлення України
- засновує позицію спеціального представника Ради Європи щодо наслідків цієї війни
- закликає країни Євросоюзу вийти з енергетичної залежності від Росії
- закликає боротися із російською пропагандою
Крім того, за підтриманою правкою Гончаренка Асамблея називає режим Лукашенка відповідальним за цю війну.
Резолюція підтримана 143 голосами, проти - 1.
Як повідомлялося, Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН.