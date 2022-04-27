Кремль сам собі шкодить. ЄС готує відповідь на дії «Газпрому»

Польща та Болгарія вже отримують газ від сусідів у Європі

Євросоюз подбає про те, щоб рішення «Газпрому» припинити постачання до Польщі та Болгарії мали мінімальний вплив на європейських споживачів. Обидві країни вже отримують газ із сусідніх країн ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання координаційної групи з газу у середу, 27 квітня, повідомляє DW.

За словами фон дер Ляєн, відповідь ЄС на дії «Газпрому» буде «негайною, єдиною та координованою». Ідеться не лише про постачання газу до Польщі та Болгарії. Єврокомісія також працюватиме з регіональними групами держав об'єднання, в рамках яких країни можуть негайно допомогти одна одній в разі перебоїв з постачанням.

Також Єврокомісія працює над планом REPowerEU, який має «значно скоротити» залежність від викопних енергоносіїв з Росії вже цього року. Цей план представлять у середині травня.

Президентка Єврокомісії повідомила, що Франція, котра голосує у Раді ЄС, має намір якомога швидше скликати засідання міністрів енергетики для обговорення ситуації.

«Сьогодні Кремль вкотре зазнав невдачі у своїй спробі посіяти розбіжності між державами ЄС. Ера російських викопних енергоносіїв у Європі добігає кінця», - зазначила фон дер Ляєн. За її словами, припинення постачання газу - це крок, яким «Росія шкодить сама собі». «Кремль шкодить російській економіці, бо вони відрізають себе від важливих доходів», - додала очільниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що у ЄС активно працюють над шостим пакетом санкцій щодо РФ через її війну проти України, зокрема «над темою нафти». «Ми вже скоротили потік газу, який іде з Росії. А з тими планами, про які я сказала, ми зможемо стати незалежними від російських викопних енергоносіїв набагато швидше - і це буде остаточно та назавжди», - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії підтвердила, що платити за газ у рублях - це порушення санкцій ЄС проти Росії: «Наші роз'яснення дуже чіткі: якщо цього не передбачено у контрактах, то платити в рублях є порушенням санкцій». При цьому, за словами фон дер Ляєн, 97% контрактів країн ЄС із «Газпромом» прямо передбачають оплату в євро чи доларах. Тому вона нагадала приватним компаніям про ризики, якщо вони погодяться на односторонню вимогу Росії платити в рублях.

Нагадаємо, що «Газпром» заявив про повне припинення постачання газу до Польщі та Болгарії з 27 квітня, пояснивши це тим, що вони не оплатили його в рублях. У цих двох країнах ЄС наголошують, що чинні контракти з «Газпромом» не передбачають оплати в рублях.

Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.