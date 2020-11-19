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    У світі

    Парламент Чехії продовжив режим надзвичайного стану

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    У Чехії продовжили режим надзвичайного стану - Парламент Чехії продовжив режим надзвичайного стану
    У Чехії продовжили режим надзвичайного стану

    Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Чехії поліпшується і це є саме наслідком повернутих у жовтні жорстких обмежень

    В Чехії парламент затвердив продовження надзвичайного стану до 12 грудня. Колишній термін обмежень закінчувався в п'ятницю.

    Про це повідомляє Czech Radio.

    У ході більш ніж восьмигодинного обговорення в парламенті влада підкреслила, що ситуація із захворюваністю на коронавірус поліпшується і це є саме наслідком повернутих у жовтні жорстких обмежень.

    Зазначалося, що для поліпшення ситуації й далі необхідно залишити карантинні заходи в поточному вигляді, а про повернення до нормального життя поки говорити складно. Обмеження спілкування і пересування людей у громадських місцях будуть також дуже важливі в передріздвяний період.

    Після рекордних показників в 14-15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу в кінці жовтня-на початку листопада, у Чехії статистика пішла на спад. В останні кілька днів в добу фіксують менше шести тисяч випадків. Всього в країні за період пандемії було 475 284 випадків зараження, 6740 осіб померли.

    Нагадаємо, що раніше в Чехії завдяки карантину значно знизився приріст Covid. Захворюваність упала у вісім разів, бо у країні ввели жорсткий карантин після погіршення епідемічної ситуації.

    До слова, суд у Празі суд скасував обов'язковий масковий режим.

    Крім того, у столиці Білорусі ввели обов'язковий масковий режим.

    Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

    Зазначимо, що ще 27 жовтня, Чехія запровадила комендантську годину.

    Теги: суд парламент коронавірус
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