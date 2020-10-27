Росія запроваджує загальний масковий режим
Маска стане обов'язковою у громадському транспорті, таксі, в ліфтах, на парковках, в місцях масового скупчення людей
У Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим. Відповідне розпорядження Росспоживнагляду опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
Зазначається, що носіння маски стане обов'язковим у громадському транспорті, таксі, в ліфтах, на парковках, в місцях масового скупчення людей.
«У регіонах за дотриманням маскового режиму будуть стежити губернатори. Їм доручено взяти на себе контроль епідеміологічної ситуації. Також вони можуть за потреби вводити додаткові обмеження», – йдеться у повідомленні.
Росспоживнагляд рекомендував обмежити час роботи кафе, ресторанів і розважальних закладів. З 23.00 до 6.00 ці заклади будуть закриті.
Раніше до такого заходу вдалися в Санкт-Петербурзі, а у Москві відмовилися від обмеження роботи закладів громадського харчування.
В останні тижні спалах коронавірусу спостерігаться і у більшості країн Європи.
Зокрема, Брюссель вводить комендантську годину.
Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.
Нагадаємо. в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.
До відома, у світі станом на 27 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 777 856 людей. Від початку пандемії одужало понад 32 182 568 осіб, а кількість померлих зросла до 1 164 520 людей.