Росія запроваджує загальний масковий режим



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У регіонах за дотриманням маскового режиму будуть стежити губернатори

Маска стане обов'язковою у громадському транспорті, таксі, в ліфтах, на парковках, в місцях масового скупчення людей

У Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим. Відповідне розпорядження Росспоживнагляду опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Зазначається, що носіння маски стане обов'язковим у громадському транспорті, таксі, в ліфтах, на парковках, в місцях масового скупчення людей.

«У регіонах за дотриманням маскового режиму будуть стежити губернатори. Їм доручено взяти на себе контроль епідеміологічної ситуації. Також вони можуть за потреби вводити додаткові обмеження», – йдеться у повідомленні.

Росспоживнагляд рекомендував обмежити час роботи кафе, ресторанів і розважальних закладів. З 23.00 до 6.00 ці заклади будуть закриті.

Раніше до такого заходу вдалися в Санкт-Петербурзі, а у Москві відмовилися від обмеження роботи закладів громадського харчування.

В останні тижні спалах коронавірусу спостерігаться і у більшості країн Європи.

Зокрема, Брюссель вводить комендантську годину.

Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

Нагадаємо. в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.

До відома, у світі станом на 27 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 777 856 людей. Від початку пандемії одужало понад 32 182 568 осіб, а кількість померлих зросла до 1 164 520 людей.