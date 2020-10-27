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    Росія запроваджує загальний масковий режим

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    У регіонах за дотриманням маскового режиму будуть стежити губернатори - Росія запроваджує загальний масковий режим
    У регіонах за дотриманням маскового режиму будуть стежити губернатори

    Маска стане обов'язковою у громадському транспорті, таксі, в ліфтах, на парковках, в місцях масового скупчення людей

    У Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим. Відповідне розпорядження Росспоживнагляду опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

    Зазначається, що носіння маски стане обов'язковим у громадському транспорті, таксі, в ліфтах, на парковках, в місцях масового скупчення людей.

    «У регіонах за дотриманням маскового режиму будуть стежити губернатори. Їм доручено взяти на себе контроль епідеміологічної ситуації. Також вони можуть за потреби вводити додаткові обмеження», – йдеться у повідомленні.

    Росспоживнагляд рекомендував обмежити час роботи кафе, ресторанів і розважальних закладів. З 23.00 до 6.00 ці заклади будуть закриті.

    Раніше до такого заходу вдалися в Санкт-Петербурзі, а у Москві відмовилися від обмеження роботи закладів громадського харчування.

    В останні тижні спалах коронавірусу спостерігаться і у більшості країн Європи. 

    Зокрема, Брюссель вводить комендантську годину.

    Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

    Нагадаємо. в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.

    До відома, у світі станом на 27 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 777 856 людей. Від початку пандемії одужало понад 32 182 568 осіб, а кількість померлих зросла до 1 164 520 людей.

    таксі Росія Росспоживнагляд харчування коронавірус
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