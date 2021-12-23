Парламент Казахстану проголосував за скасування смертної кари

Зміни до законодавства Казахстану розроблені відповідно до протоколу ООН

Найсуворішим покаранням у Кримінальному кодексі Казахстану буде довічне позбавлення волі

Сенат Казахстану ухвалив закон про внесення змін і доповнень до закону щодо скасування смертної кари в країні. Поправками пропонується виключити страту зі всіх статей Кримінального кодексу, повідомляється на сайті парламенту.

Зміни до законодавства розроблені відповідно до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Казахстан ратифікував цей протокол у січні 2021 року.

«Згідно з цим міжнародним документом, країни-підписанти приймають такі зобов'язання:

не застосовувати смертну кару,

вжити всіх необхідних заходів для скасування смертної кари в рамках своєї юрисдикції. Єдиний виняток допускається у разі юридично оформленого застереження щодо застосування смертної кари у воєнний час», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, найсуворішим покаранням у Кримінальному кодексі Казахстану буде довічне позбавлення волі.

Закон про скасування смертної кари має підписати президент країни. Наразі у Казахстані діє мораторій на страту.

До слова, правозахисники б'ють на сполох: в ОРДЛО окупанти запроваджують смертну кару.

Раніше ЄС закликав Білорусь скасувати смертну кару.

Також повідомлялося, що Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі, а Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари.