Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі

Попри протести правозахисників багато країн і досі практикують покарання через позбавлення життя

Країни, які зберегли смертну кару, зберуться на конференції для обговорення питання відмови від такого покарання

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розпочне кампанію щодо скасування смертної кари у всьому світі в рамках свого майбутнього головування в Європейському Союзі, повідомляє Reuters.

Макрон заявив, що у Парижі відбудеться конференція, на якій будуть зібрані групи громадянського суспільства з країн, де застосовується смертна кара.

Франція, яка у першій половині 2022 року головуватиме у Раді ЄС, буде працювати разом з іншими державами-членами у відповідності до резолюції Організації Об’єднаних Націй, яка вимагає від країн щорічно повідомляти про кількість винесених смертних вироків та страти, сказав він.

Макрон виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році

Макрон виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році.

Франція стала 35-ою країною світу, яка заборонила смертну кару. Подальші скасування та мораторії з тих пір означають, що більшість країн більше не застосовують покарання, хоча кілька великих держав, включаючи Китай, Іран та Сполучені Штати, дотримуються його.

Згідно з опитуваннями, у Франції громадськість залишається різко розділеною з цього приводу.

До слова, президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким в країні скасовується покарання на страту.

«В історії Сьєрра-Леоне відкрито нову сторінку. Після 20 років влада виконала своє зобов'язання, і смертну кару в Республіці повністю скасовано», – заявив глава держави.

Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів.

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