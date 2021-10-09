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    Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі

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    Попри протести правозахисників багато країн і досі практикують покарання через позбавлення життя - Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі
    Попри протести правозахисників багато країн і досі практикують покарання через позбавлення життя
    фото з відкритих джерел

    Країни, які зберегли смертну кару, зберуться на конференції для обговорення питання відмови від такого покарання

    Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розпочне кампанію щодо скасування смертної кари у всьому світі в рамках свого майбутнього головування в Європейському Союзі, повідомляє Reuters.

    Макрон заявив, що у Парижі відбудеться конференція, на якій будуть зібрані групи громадянського суспільства з країн, де застосовується смертна кара.

    Франція, яка у першій половині 2022 року головуватиме у Раді ЄС, буде працювати разом з іншими державами-членами у відповідності до резолюції Організації Об’єднаних Націй, яка вимагає від країн щорічно повідомляти про кількість винесених смертних вироків та страти, сказав він.

    Макрон виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році

    Макрон виступив разом з Робером Бадінтером, міністром юстиції покійного президента Франсуа Міттерана, який керував скасуванням смертної кари через парламент Франції в 1981 році.

    Франція стала 35-ою країною світу, яка заборонила смертну кару. Подальші скасування та мораторії з тих пір означають, що більшість країн більше не застосовують покарання, хоча кілька великих держав, включаючи Китай, Іран та Сполучені Штати, дотримуються його.

    Згідно з опитуваннями, у Франції громадськість залишається різко розділеною з цього приводу.

    До слова, президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким в країні скасовується покарання на страту.

    «В історії Сьєрра-Леоне відкрито нову сторінку. Після 20 років влада виконала своє зобов'язання, і смертну кару в Республіці повністю скасовано», – заявив глава держави.

    Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів.

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    Теги: ЄС Франція закон Еммануель Макрон смертна кара президент влада
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    Франція виступатиме за скасування смертної кари у всьому світі