Правозахисники б'ють на сполох: в ОРДЛО окупанти запроваджують смертну кару

Наразі не повідомляється, за які саме злочини окупанти планують страчувати людей

Так звані «прокуратури» окупаційних адміністрацій вже передали відповідні напрацювання «народним радам»

Угрупування «ДНР» та «ЛНР», які восени взяли курс на економічну та політичну інтеграцію, наразі намагаються синхронізувати своє «законодавство». Зокрема, окупанти планують ввести на всій території ОРДЛО смертну кару. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила правозахисниця та адвокатка Віра Ястребова.

«Наразі вже проведено зустрічі «Генеральних прокуратур» «ЛНР» та «ДНР», на яких досягнуті домовленості щодо запровадження у «ЛНР» та «ДНР» смертної кари. Джерела правозахисниці з-поміж «адвокатів», що здійснюють практику в окупації за «законодавством» ОРДЛО.

Наразі напрацювання «прокуратур» вже передані для розгляду так званим народним радам «ЛНР» та «ДНР» – окупаційним органам, що виконують на території ОРДЛО функції, аналогічні парламентам.

Юристка також нагадала, що синхронізація законодавства в ОРДЛО – це проміжний процес для об'єднання «ЛНР» та «ДНР», а точніше, поглинання Луганська Донецьком.

Раніше повідомлялося президент РФ Володимир Путін доручив допустити товари з «ДНР» та «ЛНР» до російських державних закупівель нарівні з російськими.

Також нагадаємо, що ватажки «ЛНР» та «ДНР» вступили до партії «Єдина Росія».

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