Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари
У понад 50 держав, серед яких і цивілізовані, досі застосовують смертну кару
Берлін проведе 8-й Всесвітній конгрес проти смертної кари в 2022 році. Про це заявив з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі смертною карою глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Він зазначив, що метою є остаточне позбавлення від цього «пережитку минулого».
«Смертна кара – це жорстоке і необоротне покарання, яке Німеччина категорично відкидає. Воно не тільки порушує право на життя, але і несумісно з людською гідністю. Незважаючи на міжнародну тенденцію до призупинення або скасування смертної кари, її дотримуються понад 50 держав, і лише деякі з них несуть відповідальність за переважна більшість страт», – заявив Маас.
Раніше із засудженням страти виступили керівники Європейського Союзу та Ради Європи. Заява була підписана главою дипломатії ЄС Жозепа Боррелем і генеральним секретарем Ради Європи.
До слова, президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким в країні скасовується покарання на страту.
«В історії Сьєрра-Леоне відкрито нову сторінку. Після 20 років влада виконала своє зобов'язання, і смертну кару в Республіці повністю скасовано», – заявив глава держави.
Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів.