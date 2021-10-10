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    Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари

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    Гайко Маас анонсував&nbsp;Всесвітній конгрес проти смертної кари в 2022 році - Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари
    Гайко Маас анонсував Всесвітній конгрес проти смертної кари в 2022 році
    Фото: Michele Tantussi / Reuters

    У понад 50 держав, серед яких і цивілізовані, досі застосовують смертну кару

    Берлін проведе 8-й Всесвітній конгрес проти смертної кари в 2022 році. Про це заявив з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі смертною карою глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

    Він зазначив, що метою є остаточне позбавлення від цього «пережитку минулого».

    «Смертна кара – це жорстоке і необоротне покарання, яке Німеччина категорично відкидає. Воно не тільки порушує право на життя, але і несумісно з людською гідністю. Незважаючи на міжнародну тенденцію до призупинення або скасування смертної кари, її дотримуються понад 50 держав, і лише деякі з них несуть відповідальність за переважна більшість страт», – заявив Маас.

    Раніше із засудженням страти виступили керівники Європейського Союзу та Ради Європи. Заява була підписана главою дипломатії ЄС Жозепа Боррелем і генеральним секретарем Ради Європи.

    До слова, президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо підписав закон, згідно з яким в країні скасовується покарання на страту.

    «В історії Сьєрра-Леоне відкрито нову сторінку. Після 20 років влада виконала своє зобов'язання, і смертну кару в Республіці повністю скасовано», – заявив глава держави.

    Востаннє в країні страту застосували в 1998 році, коли за спробу державного перевороту стратили 24 офіцерів.

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    Теги: ЄС Німеччина закон смертна кара Берлін
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    Німеччина проведе Всесвітній конгрес проти смертної кари