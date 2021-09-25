Таліби стратили чотирьох жителів Афганістану (відео)

Чотирьох осіб, звинувачених у викраденні людей, повісили у присутності натовпу глядачів

Бойовики радикального руху «Талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей. Про це повідомило місцеве агентство Aamaj News.

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طالبان چهار تن را به اتهام آدم‌ربایی به دار زدند



منابع از ولایت غربی هرات به آماج می‌گویند که لحظات پیش چهارتن در چهار گوشه شهر از سوی طالبان به اتهام آدم‌ربایی به دار آویزان شدند. طالبان تاکنون در مورد هویت این افراد و چگونگی محاکمه آنها چیزی نگفته‌اند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/ZUpHcxZCRg — Aamaj News (@AamajN) September 25, 2021

На поширених кадрах видно, як чотирьох чоловіків повісили при великому скупченні людей. Представники радикалів поки не коментують подію, хоча раніше один із засновників руху мулла Нуруддін Турабі в інтерв'ю агентству Associated Press заявляв, що «Талібан» планує відновити публічні страти, починаючи з практики відсікання кінцівок за крадіжку.

У 1996-2001 роках коли таліби перебували при владі в Афганістані, в країні були широко поширені публічні покарання, такі як побиття камінням, відсікання рук і ніг, а також страта через повішення. Рішення про ті чи інші види покарання виносилися створеними радикалами спеціальними трибуналами, що складалися із трьох шаріатських суддів. Постанови приводилися у виконання після затвердження керівництвом «Ісламського емірату Афганістан» (самоназва «Талібану»).

Після відсторонення радикалів від влади публічні види покарання в Афганістані були скасовані. Тим часом до Кримінального кодексу Ісламської Республіки Афганістан була включена смертна кара (через розстріл або через повішення), яка застосовувалася головним чином щодо злочинців, звинувачених у тяжких вбивствах, згвалтуваннях і терористичній діяльності.

Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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