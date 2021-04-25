Чеський президент розповів, за яких умов застосовуватиме російську вакцину

Земан використає «Спутник V», якщо у країні забракне інших препаратів

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

«Я буду виступати за використання в Чехії вакцини «Спутник V» в тому випадку, якщо в республіці буде відчуватися нестача інших, в тому числі тих що нині застосовуються, вакцин», – цитують російські ЗМІ виступ Земана по телебаченню.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ЄС не може забезпечити країну вакцинами проти Covid-19, що «побічно змушує» влади республіки почати переговори з Росією до реєстрації «Спутника V» в Європі.

В ЄС повідомляли, що в разі схвалення російської вакцини значна кількість її доз буде доступною в країнах Євросоюзу не раніше кінця 2021 року.

У Чехії з початку пандемії виявили 1,6 млн вражених коронавірусом, померли майже 29 тис. осіб.

Нещодавно віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».