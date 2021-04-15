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    Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент

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    Вибори у Молдові&nbsp;необхідно провести не раніше, ніж через 60 днів після розпуску законодавчого органу, та не пізніше, ніж через 90 днів - Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент
    Вибори у Молдові необхідно провести не раніше, ніж через 60 днів після розпуску законодавчого органу, та не пізніше, ніж через 90 днів
    Фото: 123ru.net

    Соратники Санду також оскаржили запровадження надзвичайного стану у Молдові, який стоїть на заваді проведення виборів

    Конституційний суд Молдови дозволив президенту Маї Санду розпустити парламент, який за три місяці не зміг призначити уряд. Про це сьогодні повідомила глава суду Домніка Маноле, передає NewsMaker.

    «Конституційний суд визнав наявність обставин для розпуску парламенту, оскільки він нездатний сформувати уряд. Рішення є остаточним і вступає у силу на момент оголошення», – зачитала рішення суду Маноле.

    Документ означає, що президент має право підписати указ про розпуск парламенту і призначити дату дострокових виборів.

    Санду звернулася до Конституційного суду наприкінці березня. Вона заявила, що всі законні умови для розпуску парламенту є, і попросила суддів підтвердити правильність її позиції. Президент також розкритикувала нинішній склад парламенту, зазначивши, що в нього входять корумповані депутати, які «збіднюють країну».

    Рішення Конституційного суду оскаржити неможливо.

    Політолог Анжела Колацки у коментарі виданню пояснила, що тепер, після рішення суду, Санду має видати указ про розпуск парламенту, назначити дату дострокових виборів та зазначити, що указ набирає чинності з дня публікації в «Офіційному моніторі».

    Згідно з законодавством, вибори необхідно провести не раніше, ніж через 60 днів після розпуску законодавчого органу, та не пізніше, ніж через 90 днів.

    Водночас законодавство передбачає, що в умовах надзвичайного стану, який зараз діє у Молдові у зв’язку з епідемією, розпустити парламент неможливо. Надзвичайний стан запровадили до 30 травня.

    Мая Санду заявляла, що вбачає у цьому спробу запобігти розпуску парламенту.

    Депутати з партії Маї Санду «Дія та солідарність» вже оскаржили запровадження надзвичайного стану у Конституційному суді, висновку з цього приводу ще немає.

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    Теги: Молдова Конституційний суд Майя Санду
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