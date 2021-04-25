У російському МЗС формують список недружніх країн. Хто вже у переліку?

Марія Захарова заявила, що наголосила, що політика Росії була і залишається миролюбною

Таким державам буде заборонено наймати російських громадян для роботи в диппредставництвах

Список недружніх Росії держав, яким буде заборонено наймати російських громадян для роботи в диппредставництвах, в даний час формується, повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі телеканалу «Росія 1», інформує УНН.

«Як ви знаєте, був опублікований напередодні указ президента, який містить цілу низку заходів із виконання вже існуючих федеральних законів, згідно з якими тепер ті держави, які оголошуються недружніми, не можуть набирати серед громадян РФ співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій. А хто ж ці найбільш недружні держави? Список зараз формується», – заявила Захарова.

Речниця зазначила, що так як погіршення відносин із Заходом почалося через недружні дії США, Сполучені Штати вже потрапили в список. При цьому представниця МЗС наголосила, що політика Росії була і залишається миролюбною.

«Але ми також завжди підкреслювали, що всі дії, які ми кваліфікуємо як недружні і ворожі, вони ніколи не залишаться без відповіді», – сказала Захарова, додавши, що пакет заходів є саме такою відповіддю.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін 23 квітня підписав указ про заходи впливу на недружні дії іноземних держав. Даний указ передбачає, що в разі недружніх дій з боку США або інших держав Росія обмежить висновок іноземними співробітниками дипмісії всіх цивільно-правових договорів, які передбачають ділові відносини з жителями Росії.

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».