У партії Санду розповіли, коли можуть бути дострокові парламентські вибори

Режим надзвичайного стану передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори

Надзвичайний стан в Молдові ввели на 60 днів – із 1 квітня по 30 травня

Дострокові парламентські вибори в Республіці Молдова можуть відбутися вже літом, навіть враховуючи надзвичайний стан, який відтерміновує розпуск парламенту до літа. Про це в коментарі «Главкому» повідомив депутат від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» Серджіу Литвиненко.

«Ми виходили з того, що влітку хвиля коронавірусу знизиться й ситуація загостриться восени. Тому вибори краще робити в червні-липні. Якщо цей надзвичайний стан буде тривати, як затвердили соціалісти, то парламент можна буде розпускати тільки 31 травня. Тоді найближча дата дострокових виборів – це 1 серпня», – сказав Литвиненко.

Він додав, що в партії «Дія та солідарність» та в Майї Санду зараз аналізують ситуацію із введенням надзвичайного стану, рішення щодо якого ухвалила більшість соціалістів і фактично заблокувала розпуск парламенту до літа.

У партії Санду не виключають, що надзвичайний стан може бути подовжений. Однак, за словами Литвиненка, у ситуації, яка складається на сьогодні, вибори можуть пройти вже в перші дні серпня.

«Звичайно, якщо Конституційний суд визнає, що існують передумови для розпуску парламенту», – додав він.

Нагадаємо, парламент Молдови ухвалив постанову про запровадження надзвичайного стану у зв’язку із загостренням епідемічної ситуації. Згідно з рішенням, він буде чинний протягом 60 днів: з 1 квітня по 30 травня 2021 року.

Режим надзвичайного стану передбачає, що в Молдові не можна проводити вибори. Крім того, уряд при цьому отримує більше повноважень.

Депутати президентської партії «Дія та солідарність» (PAS) такий крок не підтримали. Цікаво, що рішення було прийнято на тлі протистоянням навколо розпуску парламенту. Зокрема, Майя Санду перед цим звернулась до Конституційного Суду, щоб той дозволив розпустити депутатів, але на час надзвичайного стану чіпати депутатів заборонено.