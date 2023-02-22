Пентагон заборонив військовим їсти булочки з маком

Американським військовим порадили не вживати мак у будь-якому вигляд

За останніми даними, деякі види насіння маку можуть містити більше кодеїну, ніж прийнято вважати

Міністерство оборони США рекомендувало своїм військовим не вживати насіння маку, зокрема у випічці, оскільки це може призвести до позитивних результатів аналізів на наркотики. Відповідний документ опублікувало Міністерство оборони США.

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Як заявили представники Пентагону, за останніми даними, деякі види насіння маку можуть містити більше кодеїну (речовина групи опіоїдів, – ред.), ніж прийнято вважати.

У зв'язку з цим американським військовим порадили не вживати мак у будь-якому вигляді, у тому числі в харчових продуктах та випічці.

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Споживання насіння маку військовослужбовцями «підриває можливості міністерства щодо виявлення випадків незаконного наркоспоживання», наголосили у військовому відомстві США.

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