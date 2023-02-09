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США збираються розгорнути у Європі центр навчання військових на Himars

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США збираються розгорнути у Європі центр навчання військових на Himars
фото з відкритих джерел

Запропонована програма навчання на Himars буде доступна для країн НАТО

Сполучені Штати Америки планують розгорнути у Європі центр з навчання військових на РСЗВ Himars через зростання попиту на системи після успіхів цієї зброї в Україні. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на високопоставленого генерала США.

«Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але ми, можливо, залучимо до цього представників декількох країн… Вони (НАТО) бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є відчуття мети, і всі 30 країн об’єдналися для ефективного захисту території НАТО», – сказав у коментарі виданню командир V корпусу генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному флангу НАТО.

Запропонована програма навчання на Himars буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США, включаючи такі країни східного флангу НАТО, як Естонія, Польща та Румунія.

Як повідомлялося, США надали Україні далекобійні ракети для Himars. Також США передадуть Польщі Himars і ракети Atacms на $10 млрд. Йдеться насамперед про пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи M142 Himars із боєприпасами до них, ракети Atacms, бомби GMLRS, а також інше військове обладнання.

Теги: зброя НАТО США навчання Румунія Естонія Польща

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