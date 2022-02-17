Перед початком війни Путін провів шаманський обряд: у жертву принесли орла та ведмедя

Професора, який оприлюднив інформацію про таємний ритуал диктатора, вже обшукали і допитали

Колишній викладач Московського державного інституту міжнародних відносин, професор Валерій Соловей днями оприлюднив інформацію про таємний ритуал, який провів президент Путін. Про це він сказав у інтерв’ю опозиційному політику Ельвірі Віхарьовій.

За даними Солов’я, після повернення з Китаю російський диктатор був доведений до сказу принизливим прийомом. І вже минулої неділі для нього було проведено шаманські обряди, після яких Путін повірив у свої сили і зважився на крайні рішення щодо України та США. Цю інформацію професору підтвердили відразу кілька джерел.

«Шаманський обряд провели у Бочаровому Струмку (дача, літня резиденція президента Російської Федерації у Сочі, – ред.). Принесли у жертву орла. Шамани його спалили та сказали, що явився гігантський орел у цьому диму. І це передвіщає перемогу над усіма царями світу. Аналогічний обряд, уже з ведмедем, проводився у цей час у Туві, у тайзі. Він теж минув успішно. І це змінило настрій Путіна», – сказав Соловей.

Опісля, вранці 16 лютого силовики провели обшуки у Валерія Солов'я, його та сина допитали. Під час обшуку в сім'ї було вилучено всю техніку.

За даними Telegram-каналу «Обережно, новини», обшук розпочався о 07:30 та тривав 7 годин. Після цього Валерія Солов'я та його сина відвезли на допит до Слідчого комітету.

Кримінальну справу порушили за ст. 282 Кримінального кодексу Російської Федерації, повідомляє RT.

Обшук також пройшов у племінника Валерія Солов'я Федора, котрий працює редактором каналу «Матч ТВ». Про це він повідомив Telegram-каналу «Можемо пояснити».

«Забрали всі комп'ютери, телефони та носії, включаючи дискети 30-річної давності та книги українською мовою», – розповів Федір Соловей.

За його словами, обшук тривав 6 годин, поки він був на роботі.

Увечері 16 лютого Валерія Солов'я відпустили зі Слідчого комітету, передає «Дощ». За його даними, політолога допитували у кримінальній справі, порушеній восени 2021 року. Справу була заведено за статтею 282 (порушення ненависті чи ворожнечі, вчинене організованою групою осіб) КК РФ. Із Валерія Солов'я взяли підписку про нерозголошення даних попереднього слідства. Його та сина допитали як свідків.

Раніше політолог Валерій Соловей розповів, що у Володимира Путіна залишалося небагато часу, він слабшає. Йому стає гірше не лише фізично, а й ментально, і це дуже небезпечно. Препарати, які змушений приймати президент країни-агресорки, посилюють його психічну нестабільність.

Раніше радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

Крім того, карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські заявила, що у президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності.

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