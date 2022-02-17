Загострення на Донбасі: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів

Росіяни б'ють із забороненої зброї, поранено двох цивільних та військового, ще один має бойове травмування

Ситуація на сході країни стає все більш напруженою. Від початку доби й станом на 19:00 бойовики на Донбасі 47 разів порушили режим припинення вогню, 38 із них – із використанням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляє штаб Об’єднаних сил, бойовики обстріляли зокрема Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівку, Старий Айдар, Мар’їнку, Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівку-2, Луганське, Світлодарськ, Троїцьке, Попасну, Зайцеве, Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Новозванівку, Станицю Луганську, Піски, Гольмівський та Хрящівку.

Вони використовували міномети калібру 120 та 82 мм, артилерію калібру 152 та 122 мм, станкові протитанкові гранатомети, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, протитанкові ракетні комплекси та озброєння танка.

У штабі ООС вказують, що українські військові відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Як відомо, Зеленський з’їздив на Донбас. Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та Nlaw, а також гранатомети М141.

На тлі загострення ситуації президент Зеленський заявив, що Україні не потрібні військові з чужими прапорами. Він каже, що не хоче дратувати Росію.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти.

Також сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Самі бойовики, які обстріляли дитсадок, ліплять фейки про українську армію.

Крім того, на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, із чого може початися вторгнення Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив можливий сценарій вторгнення путінських військ в Україну. Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

Російська Федерація наполягає на виведенні всіх американських сил та озброєнь із центральної, східної Європи та країн Балтії. Про це йдеться в опублікованій МЗС РФ реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.

В ООН кажуть, що напруженість в Україні досягла максимального рівня від 2014 року.