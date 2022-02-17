Депутат від ОПЗЖ оголосив, що готовий зустрічати Путіна

Кива заявив, що не втік з України, а просто вирішує за кордоном «свої питання»

Одіозний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива заявив, що поїхав з України не тому, що боїться вторгнення. За словами нардепа, він змушений був покинути Київ, бо влада Зеленського нібито намагається його заарештувати. Про це Кива розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Та якби Путін справді зібрався заходити, я б його точно зустрічав!», – написав Кива.

Нардеп також заявив, що за кордоном просто «вирішує свої питання». Кива також додав, що у потрібний момент буде «на своєму місці».

Як відомо, наразі Ілля Кива виїхав до Іспанії на тлі загрози нового нападу Росії. Ба більше, він заявив, що не повертатиметься, щоб не воювати. Одіозний проросійський народний депутат вважає президента США Джозефа Байдена відповідальним за спричинення психічних розладів в українців

Нагадаємо, Кива відмовляється сплачувати судовий збір у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, де відповідачем проходить журналіст-розслідувач Денис Бігус.