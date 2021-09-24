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    Пермський стрілок прийшов до тями

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    Стан Тимура Бекмансурова оцінюється як важкий, лікарі прогнозів не дають - Пермський стрілок прийшов до тями
    Стан Тимура Бекмансурова оцінюється як важкий, лікарі прогнозів не дають
    фото з соцмереж

    Допитати стрілка на цей час неможливо

    18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував бійню в Пермському державному університеті, прийшов до тями. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

    Зазначається, що лікарям вдалося стабілізувати його стан здоров'я.

    «Думки Бекмансурова сплутані, він не розуміє, де знаходиться, не пам'ятає, що сталося, і періодично втрачає свідомість», – йдеться в повідомленні.

    Стан Бекмансурова оцінюється як важкий, лікарі прогнозів не дають. Допитати стрілка на цей час також неможливо.

    Раніше пермському стрільцю, який вбив кількох студентів, ампутували ногу.

    До слова, за інформацією ЗМІ, батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР».

    Нагадаємо, 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського державного університету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu в кампус свого вишу і влаштував бійню.

    Загинули шість (за уточненими даними) осіб, ще 28 людей отримали вогнепальні поранення та різні травми. Сам стрілець при затриманні був поранений, однак вижив.

    Теги: Росія здоров'я студенти лікарня стрілянина
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    Пермський стрілок прийшов до тями