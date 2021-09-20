Пермський стрілок виявився живим: оприлюднено відео знешкодження Бекмансурова

18-річний Тимур Бекмансуров повідомив у соцмережах, що «давно думав та мріяв» про те, щоб влаштувати стрілянину

Камера відеоспостереження зняла момент знешкодження нападника, який зараз в реанімації

Нападника на Пермський університет у Росії знешкодив співробітник патрульної служби, який прибув за викликом на місце події. Цей момент зняла камера відеоспостереження, встановлена усередині будівлі вишу. Запис опублікував Telegram-канал Life shot.

На кадрах видно, як силовик стріляє в озброєного чоловіка, той падає. Потім співробітник МВС РФ підходить до лежачого і перевіряє його стан.

Цей хлопець першим відкрив вогонь по полісмену, той знешкодив його у відповідь, відзначили в МВС.

У Слідчому комітеті Росії спростували інформацію про те, що підозрюваний (Тимур Бекмансуров) помер після отриманого при затриманні поранення. Росіянин, який відкрив стрілянину, начебто живий і знаходиться в лікарні.

Як пише Telegram-канал Mash, пермський стрілок «перебуває в реанімації у вкрай важкому стані».

«За нашими даними, у нього вогнепальні поранення грудей та кінцівок. Зараз він без свідомості на ШВЛ», – наголошується у повідомленні.

У понеділок, 20 вересня, на території державного національного дослідницького університету в Пермі, що в Росії, 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали, повідомили в Слідчому комітеті РФ.

У перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений. Спочатку, в університеті офіційно повідомили, що злочинець помер після поранення під час затримання. Дану інформацію підтвердив і губернатор Пермського краю.

Однак, за останніми даними, Тимур Бекмансуров ще живий та перебуває у важкому стані.

ЗМІ також пишуть, що першокурсник юрфаку, який влаштував стрілянину, був озброєний турецькою гладкоствольною рушницею Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.



