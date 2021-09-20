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    Пермський стрілок виявився живим: оприлюднено відео знешкодження Бекмансурова

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    18-річний Тимур Бекмансуров повідомив у соцмережах, що &laquo;давно думав та мріяв&raquo; про те, щоб влаштувати стрілянину - Пермський стрілок виявився живим: оприлюднено відео знешкодження Бекмансурова
    18-річний Тимур Бекмансуров повідомив у соцмережах, що «давно думав та мріяв» про те, щоб влаштувати стрілянину
    фото з відкритих джерел

    Камера відеоспостереження зняла момент знешкодження нападника, який зараз в реанімації

    Нападника на Пермський університет у Росії знешкодив співробітник патрульної служби, який прибув за викликом на місце події. Цей момент зняла камера відеоспостереження, встановлена усередині будівлі вишу. Запис опублікував Telegram-канал Life shot.

    На кадрах видно, як силовик стріляє в озброєного чоловіка, той падає. Потім співробітник МВС РФ підходить до лежачого і перевіряє його стан.

    Цей хлопець першим відкрив вогонь по полісмену, той знешкодив його у відповідь, відзначили в МВС.

    У Слідчому комітеті Росії спростували інформацію про те, що підозрюваний (Тимур Бекмансуров) помер після отриманого при затриманні поранення. Росіянин, який відкрив стрілянину, начебто живий і знаходиться в лікарні.

    Як пише Telegram-канал Mash, пермський стрілок «перебуває в реанімації у вкрай важкому стані».

    «За нашими даними, у нього вогнепальні поранення грудей та кінцівок. Зараз він без свідомості на ШВЛ», – наголошується у повідомленні.

    У понеділок, 20 вересня, на території державного національного дослідницького університету в Пермі, що в Росії, 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали, повідомили в Слідчому комітеті РФ.

    У перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений. Спочатку, в університеті офіційно повідомили, що злочинець помер після поранення під час затримання. Дану інформацію підтвердив і губернатор Пермського краю.

    Однак, за останніми даними, Тимур Бекмансуров ще живий та перебуває у важкому стані.

    ЗМІ також пишуть, що першокурсник юрфаку, який влаштував стрілянину, був озброєний турецькою гладкоствольною рушницею Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.


    Теги: Росія вбивство студенти злочинець університет стрілянина
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    Пермський стрілок виявився живим: оприлюднено відео знешкодження Бекмансурова