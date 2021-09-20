Пермський стрілок виявився живим: оприлюднено відео знешкодження Бекмансурова
Камера відеоспостереження зняла момент знешкодження нападника, який зараз в реанімації
Нападника на Пермський університет у Росії знешкодив співробітник патрульної служби, який прибув за викликом на місце події. Цей момент зняла камера відеоспостереження, встановлена усередині будівлі вишу. Запис опублікував Telegram-канал Life shot.
На кадрах видно, як силовик стріляє в озброєного чоловіка, той падає. Потім співробітник МВС РФ підходить до лежачого і перевіряє його стан.
Цей хлопець першим відкрив вогонь по полісмену, той знешкодив його у відповідь, відзначили в МВС.
У Слідчому комітеті Росії спростували інформацію про те, що підозрюваний (Тимур Бекмансуров) помер після отриманого при затриманні поранення. Росіянин, який відкрив стрілянину, начебто живий і знаходиться в лікарні.
Як пише Telegram-канал Mash, пермський стрілок «перебуває в реанімації у вкрай важкому стані».
«За нашими даними, у нього вогнепальні поранення грудей та кінцівок. Зараз він без свідомості на ШВЛ», – наголошується у повідомленні.
У понеділок, 20 вересня, на території державного національного дослідницького університету в Пермі, що в Росії, 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали, повідомили в Слідчому комітеті РФ.
У перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений. Спочатку, в університеті офіційно повідомили, що злочинець помер після поранення під час затримання. Дану інформацію підтвердив і губернатор Пермського краю.
Однак, за останніми даними, Тимур Бекмансуров ще живий та перебуває у важкому стані.
ЗМІ також пишуть, що першокурсник юрфаку, який влаштував стрілянину, був озброєний турецькою гладкоствольною рушницею Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.