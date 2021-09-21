  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР» – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    18-річний Тимур Бекмансуров 20 вересня застрелив шістьох людей у Пермському державному університеті - Батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР» – ЗМІ
    18-річний Тимур Бекмансуров 20 вересня застрелив шістьох людей у Пермському державному університеті
    фото з відкритих джерел

    Сусіди кажуть, що батько заробляв найманцем на війні проти України

    Батько 18-річного студента Тимура Бекмансурова, який 20 вересня застрелив шістьох людей у Пермському державному університеті РФ, виявився військовим найманцем; він брав участь у російській агресії на Донбасі. Про це пише видання Znak, журналісти якого спілкувалися із сусідами родини.

    «Батько Тимура не живе з ними. Нібито десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом», – розповів один з сусідів на правах анонімності.

    За його словами, студент-убивця з дитинства бачив зброю: «Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур з них і вчився стріляти».

    38 тис. рублів на рушницю, з якої Бекмансуров прийшов до університету, йому влітку дали батьки, додав співрозмовник.

    Ім’я батька Бекмансурова не називають.

    Він уже дав коментар пропагандистському телеканалу RT, в якому розповів, що «шокований» звісткою про те, в чому підозрюють його сина.

    «Скільки я з ним не спілкувався, він захоплений тільки комп’ютером. Я кажу: «Чому ти гуляти не ходиш?» – «Я не хочу гуляти, я сиджу за комп’ютером», – цитує чоловіка Russia Today.

    Нагадаємо, 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського державного університету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.

    Загинули шість (за уточненими даними) осіб, ще 28 людей отримали вогнепальні поранення та різні травми. Сам стрілець при затриманні був поранений, однак вижив.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі ДНР ЛНР війна вбивство студенти розслідування університет стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР» – ЗМІ