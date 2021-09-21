Батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР» – ЗМІ

Сусіди кажуть, що батько заробляв найманцем на війні проти України

Батько 18-річного студента Тимура Бекмансурова, який 20 вересня застрелив шістьох людей у Пермському державному університеті РФ, виявився військовим найманцем; він брав участь у російській агресії на Донбасі. Про це пише видання Znak, журналісти якого спілкувалися із сусідами родини.

«Батько Тимура не живе з ними. Нібито десь в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченської найманцем працював і потім майже по всіх гарячих точках воював, включно з Донбасом», – розповів один з сусідів на правах анонімності.

За його словами, студент-убивця з дитинства бачив зброю: «Кілька батьківських стволів у цій квартирі досі зберігаються, Тимур з них і вчився стріляти».

38 тис. рублів на рушницю, з якої Бекмансуров прийшов до університету, йому влітку дали батьки, додав співрозмовник.

Ім’я батька Бекмансурова не називають.

Він уже дав коментар пропагандистському телеканалу RT, в якому розповів, що «шокований» звісткою про те, в чому підозрюють його сина.

«Скільки я з ним не спілкувався, він захоплений тільки комп’ютером. Я кажу: «Чому ти гуляти не ходиш?» – «Я не хочу гуляти, я сиджу за комп’ютером», – цитує чоловіка Russia Today.

Нагадаємо, 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського державного університету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.

Загинули шість (за уточненими даними) осіб, ще 28 людей отримали вогнепальні поранення та різні травми. Сам стрілець при затриманні був поранений, однак вижив.