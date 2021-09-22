Глава МВС показав кулі, які хірурги витягли з водія Шефіра

Водія наразі прооперовано і йому ніщо не загрожує, запевнив міністр

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оприлюднив фото куль, які хірурги витягнули зі стегна водія помічника президента Сергія Шефіра Олександра Іванька. Відповідні фото міністр розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«На фото нижче – кулі, яки хірурги витягнули зі стегна водія Сергія Шефіра», – заявив Монастирський.

фото: Денис Монастирський / Facebook

За інформацією міністра, чоловіка наразі прооперовано і йому ніщо не загрожує.

«Ситуація на контролі. До слідчо-розшукових дій підключені найкращі оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ», – написав глава МВС.

Він зазначив, що справа щодо вбивства підприємця у Черкасах також перебуває на контролі.

Раніше Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.