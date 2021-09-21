Пермському стрільцю, який вбив кількох студентів, ампутували ногу

Тимура Бекмансурова вже перевели з реанімації у звичайну палату

Зловмиснику ампутували ногу вище коліна через пошкодження судинного пучка – одне з вогнепальних поранень припало на стегно

Російському студенту Тимуру Бекмансурову, який скоїв напад на вуз у Пермі, лікарі ампутували ліву ногу в ході операції. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначено, що Бекмансурова вже перевели з реанімації у звичайну палату. При цьому в свідомість він так і не приходив. Медики оцінюють його стан як важкий, але стабільний.

«Його життю, як вважають лікарі, майже нічого не загрожує, окрім раптового непрогнозованого погіршення стану. Тимура так досі й не приводили до тями, він підключений до апарату ШВЛ», – йдеться в повідомленні.

Як вважають лікарі, в найближчі години стан Бекмансурова не має змінитися. Єдиний фактор, який йому загрожує, – можлива відмова нирок через множинні важкі травми.

Як уточнює Telegram-канал Mash, пермському стрільцю ампутували ногу вище коліна через пошкодження судинного пучка – одне з вогнепальних поранень припало на стегно. Крім них, у нього вогнепальний перелом малогомілкової кістки зліва з пошкодженням великогомілкової артерії. Також у нього поранення легені, печінки, кишечника, пошкодження сечоводу і кровотеча у черевну порожнину.

«Бекмансурову колять максимальну дозу симпатомиметиків (препаратів, що стимулюють центральну нервову систему), за рахунок чого тиск тримається в районі 115 на 80», – пише Telegram-канал.

До слова, за інформацією ЗМІ, батько пермського стрільця Бекмансурова виявився бойовиком «Л/ДНР».

Нагадаємо, 20 вересня студент першого курсу юрфаку Пермського державного університету Тимур Бекмансуров прийшов із рушницею Huglu в кампус свого вузу і влаштував бійню.

Загинули шість (за уточненими даними) осіб, ще 28 людей отримали вогнепальні поранення та різні травми. Сам стрілець при затриманні був поранений, однак вижив.