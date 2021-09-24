Перші люди з'явилися в Америці значно раніше, ніж вважалося

Питання, коли саме перші люди прибули на Американський континент, уже тривалий час обговорюється в наукових колах

У штаті Нью-Мехіко, що на південному заході США, виявили людські сліди, які датуються 21-23 тисячами років тому. Це вказує, що перші люди з’явилися на континенті принаймні на сім тисяч років раніше, ніж прийнято вважати — а отже, наші предки мігрували з Азії в Америку, ймовірно, невідомими нам шляхами. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому в науковому виданні Science, повідомляють Борнмутський університет, що в Англії, та Аризонський університет, що у США.

Питання, коли саме перші люди прибули на Американський континент, уже тривалий час обговорюється в наукових колах. Згідно з найбільш поширеним поглядом, це сталося не раніш як 16 тисяч років тому або й навіть 13 тисяч років тому – мовляв, переконливих доказів, що це сталося раніше, немає.

Але науковці з Борнмутського й Корнуельського університетів (Англія) та Аризонського університету (США) виявили докази більш ранньої присутності наших предків у національному парку Вайт-Сендс, що в Нью-Мехіко – людські сліди, залишені в мулі мілководного (а тепер уже висохлого озера).

Фахівці Геологічної служби США здійснили радіовуглецеве датування мулу, розташованого над і під людськими слідами. Це дозволило відносно точно встановити їхній вік – 21-23 тисячі років. Тобто на сім тисяч років раніше, ніж, як вважається, перші люди ступили на Американський континент.

Багато цікавого можуть розповісти й розміри відбитків ніг. Більшість із них, імовірно, належить дітям і підліткам і лише невелика кількість – дорослим. Також людські сліди перемежовуються зі слідами мамонтів, мегатеріїв, вовків жахливих і пташок.

«Це важливе місце через усі відбитки, які ми виявили, бо вони показують, як людина взаємодіяла на місцевості з уже вимерлими тваринами, як-от мамонтами і мегатеріями. Ми можемо спостерігати співіснування людей і тварин на всій території», – говорить Саллі Рейнольдс із Борнмутського університету.

Звісно, ми не можемо бути певні того, що саме понад 20 тисяч років тому робили діти на місці, де знайшли їхні сліди. Ймовірно, вони допомагали дорослим у полюванні згідно зі звичаєм, який спостерігають у корінних народів Північної Америки – допомагали збирати деревину для багаття, воду чи інші засоби для виживання.

Автори нового дослідження стверджують, що Вайт-Сендс є «першим однозначним доказом існування людей в Америці» раніше, ніж вважається досі. «Одна з причин, чому ця знахідка важлива — в тому, що вона збільшує ймовірність того, що інші стародавні поселення теж є свідченнями існування там людей», – говорить Деніел Одесс, представник Служби національних парків США.

Крім того, людські сліди є більш надійним археологічним джерелом, ніж людські кістки, додає професор Борнмутського університету Метью Беннетт. Їх зокрема легше тлумачити. «Наші предки – цілком функціональні, займалися полюванням, виживали. Але тут ми ще бачимо елемент гри й взаємодії різних поколінь», – додає він.

Відкриття науковців може змінити наші уявлення про заселення Америки людьми з Азії. Ймовірно, це сталося внаслідок хвилі міграції, про яку ми ще нічого не знаємо. Понад те, можливо, ці давні люди, які існували в Америці, вимерли.

Нагадаємо, під час археологічних досліджень біля старого замчища в Городку, що на Хмельниччині, в шарі XVII століття археологи знайшли досить цікаву та рідкісну знахідку – кістяний фрагмент, що найімовірніше належав шаховій фігурці.