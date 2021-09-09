Вчені пояснили, чому люди з глистами легше переносять коронавірус

Вчені розкрили причину більш легкого перебігу Covid-19 у пацієнтів з глистами

Глисти можуть змінювати імунну відповідь, такі пацієнти легше переносять Covid-19

Вчені з'ясували, що пацієнти, заражені глистами та іншими кишковими паразитами, легше переносять коронавірус. Свої висновки вони опублікували в науковому журналі The Lancet.

Спочатку над цим ефектом задумалися дослідники коледжу медичних наук Університету Мекелле в Ефіопії. Вони задалися питанням, чому в Африці значно менше людей страждають від наслідків Covid-19, ніж в промислово розвиненому світі.

«Ми припускаємо, що часткове пояснення цього явища полягає в більшій активації імунної системи жителів Африки, викликаної паразитарними інфекціями», – зазначено в статті.

У пацієнтів, що мають в організмі кишкових паразитів, важка форма Covid-19 розвинулася лише у 10% випадків.

Вчені з Ефіопії прийшли до висновку про те, що причиною цього може бути імуномодулююча реакція, викликана паразитами. Саме вона, на їхню думку, заглушає важку форму перебігу коронавірусної інфекції.

Фахівці вважають, що причиною тому здатність гельмінтів змінювати імунну відповідь і дозволяти організму уникнути цитокінового шторму.

Нагадаємо, шведські дослідники розробили вакцину проти коронавірусу, яку можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

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