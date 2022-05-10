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    Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади

    На борту перебували 166 біженців, у тому числі 55 дітей - Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади
    На борту перебували 166 біженців, у тому числі 55 дітей
    фото: twitter.com/FureyAndrew

    З середини березня уряд Канади схвалив понад 90 000 заяв на отримання тимчасової візи

    У столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сейнт Джонс, приземлився перший зафрахтований урядом чартерний рейс з українськими біженцями.

    Як повідомляє CBC News, літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Джонс близько 19:00 за місцевим часом. Рейс вилетів з польського міста Катовіце.

    За словами прем'єр-міністра Канади Ендрю Ф'юрі, на борту перебували 166 біженців, у тому числі 55 дітей.

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    Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади
    Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади
    Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади
    Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади

    Міністр імміграції Джеррі Бірн заявив, що даний рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.

    За даними прикордонної служби Канади, що цього року до країни прибуло понад 19 000 українців. З середини березня уряд схвалив понад 90 000 заяв на отримання тимчасової візи.

    Між іншим, Україна та Канада розширять угоду про зону вільної торгівлі. У 2021 році відбувся «справжній бум» українсько-канадської двосторонньої торгівлі. Також Канада на рік скасовує мита на українські товари.

    8 травня прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь. Того ж дня Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві.

    Нещодавно США запустили сайт для спонсорства українських біженців.

    Теги: росія окупанти Канада війна візи літак Україна біженці окупація #stoprussia
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    Перший літак з українськими біженцями прибув до Канади