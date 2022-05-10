Держдеп США назвав, що задумала РФ на тимчасово окупованих територіях

Росія може анексувати Донецьку та Луганську області

США стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області. Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує CNN.

Він додав, що Сполучені Штати знають цей класичний російський сценарій.

Прайс зазначив, що США стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області та провести там фіктивний референдум.

«Ми знаємо російський сценарій, який був використаний у Криму та на сході України. Російська влада вже робила це у минулому», – зауважив речник Держдепу.

Він додав, що у спробі надати своїй окупації нальоту легітимності Росія намагалася провести фіктивні вибори. Тож у США вважають, що окупанти можуть знову це зробити на Сході України.

Минулого тижня посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявив, що США мають «високо перевірені» розвідувальні звіти про те, що країна-агресорка спробує анексувати окуповані сепаратистами регіони Донецької та Луганської областей десь у середині травня.

Своєю чергою, у Херсоні окупанти планують створити так звану «народну республіку», яку пізніше також анексують. За словами Прайса, цей графік наразі не змінився.

«Ми продовжуємо дуже уважно спостерігати», – заявив речник Держдепу.

Прайс підсумував, що США оприлюднили цю інформацію, щоб світ також був залучений до того, що відбувається.

Раніше стало відомо, як окупанти хочуть анексувати Херсонщину.

Нагадаємо, після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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