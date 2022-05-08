Канада на рік скасовує мита на українські товари

8 травня в Києві відбулася зустріч прем'ра Канади Джастіна Трюдо з президентом Володимиром Зеленським

Розвинути країни світу залучають українську економіку до своїх промислових і торгових ланцюгів

Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів», – зазначила вона.

Свириденко повідомила, що 7 травня, напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, вона також обговорили з міністром міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці, які будуть втілені.

«Загалом для нашого міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів це амбітна робоча програма на цей рік», – додала Свириденко.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.