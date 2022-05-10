  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік)

    Філіп Кіркоров став нев'їздним у країни Балтії - Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік)
    Філіп Кіркоров став нев'їздним у країни Балтії

    Латвія не хоче бачити в себе Кіркорова та російських гумористів

    Латвія внесла до списку небажаних для країни осіб ще чотирьох людей. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Едгар Рінкевич, передає агентство BNS.

    Так, до списку небажаних осіб потрапили:

    • співак Філіп Кіркоров,
    • артист та гуморист Володимир Винокур,
    • гуморист Євген Петросян,
    • тренер з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

    У лютому російському співакові Миколі Баскову також було заборонено в'їжджати до Латвії на невизначений термін.

    Нагадаємо, Естонія на п’ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.

    Як відомо, Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, купа Путіна Віктора Медведчука.

    До слова, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти. Легенда українського шоубізнесу повідомила Філіпу Кіркорову, що рашисти пошкодили її будинок під Києвом. Проте, Кіркоров, який безкоштовно багато років використовував музичний матеріал Білик, їй навіть не відповів.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Латвія Україна артист окупація співак Ірина Вінер-Усманова #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік)