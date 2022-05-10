Латвія внесла до «чорного списку» російських артистів (перелік)

Латвія не хоче бачити в себе Кіркорова та російських гумористів

Латвія внесла до списку небажаних для країни осіб ще чотирьох людей. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Едгар Рінкевич, передає агентство BNS.

Так, до списку небажаних осіб потрапили:

співак Філіп Кіркоров,

артист та гуморист Володимир Винокур,

гуморист Євген Петросян,

тренер з художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова.

У лютому російському співакові Миколі Баскову також було заборонено в'їжджати до Латвії на невизначений термін.

Нагадаємо, Естонія на п’ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову.

Як відомо, Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, купа Путіна Віктора Медведчука.

До слова, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти. Легенда українського шоубізнесу повідомила Філіпу Кіркорову, що рашисти пошкодили її будинок під Києвом. Проте, Кіркоров, який безкоштовно багато років використовував музичний матеріал Білик, їй навіть не відповів.

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