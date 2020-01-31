«Європейська солідарність» вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман



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Колаж: 112.ua

Зважаючи на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства

Фракція «Європейська солідарність» направила звернення до Голови Рахункової палати з вимогою провести перевірку витрат державних коштів в період проведення таємного відпочинку Зеленського в Омані. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані, Офіс президента намагається замаскувати подорож під «робочий візит за власний рахунок», – йдеться у зверненні. Однак навіть палким прихильникам президента Зеленського важко повірити, що він за власний кошт взяв у подорож свою держохорону, службовців спецзв’язку і захисту інформації, відповідальних за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та інших працівників. Очевидно, більшість із супроводу президента потрапили в Оман за кошти платників податків.

Останні соціологічні опитування довели, що українці не вірять у версію з «робочою» поїздкою до Оману. Тому суспільство справедливо прагне знати, скільки «слуга народу» прогуляв на елітному відпочинку в одному з найдорожчих готелів Оману.

Аби унеможливити зловживання владою з боку президента, необхідно застосовувати функцію парламентського контролю – єдиний механізм для протидії суперечливій інформації про деталі президентської подорожі. Завдяки залученню Рахункової палати, «Європейська солідарність» розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані та зможе вивести на чисту воду усі корупційні ризики саме цієї поїздки.

Офіційне звернення до Голови Рахункової палати України підписали шість депутатів фракції «Європейська солідарність». Зважаючи на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

Зазначимо, що в Офісі президента не повідомили, хто літав з Володимиром Зеленським у Оман у січні 2020 року.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія в інтерв’ю «Главкому» висловив припущення, що президент Володимир Зеленський їздив до Оману за свої гроші.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману

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