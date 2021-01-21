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    Європарламент після арешту Навального: «Північний потік-2» треба зупинити

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    У резолюції Європейського парламенту міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу &laquo;Північний потік-2&raquo; - Європарламент після арешту Навального: «Північний потік-2» треба зупинити
    У резолюції Європейського парламенту міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу «Північний потік-2»

    Європейський парламент схвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального

    Європейський парламент схвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського парламенту.

    Європарламент схвалив резолюцію, у якій йдеться, що причетні до арешту Навального люди з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна мають бути покарані санкціями.

    Так, Європарламент закликає країни-учасниці Європейського Союзу зайняти активну позицію щодо арешту Навального та його прихильників, а також ввести нові обмежувальні заходи проти Росії.

    Санкції також мають запровадити проти російських олігархів, членів найближчого оточення Путіна і пропагандистів російських ЗМІ, які володіють активами в ЄС.

    Також у резолюції міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

    Європарламент вважає важливим переглянути відносини з Росією та співпрацю в такому проєкті, як «Північний потік-2». Депутати виступають за негайне припинення будівництва газопроводу, зазначається у документі.

    Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.

    Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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    До слова, на днях США ввели нові санкції проти «Північного пототоку-2».

    Також відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

    Російський монополіст «Газпром» 19 січня вперше заговорив про ймовірний провал «Північного потоку-2». У компанії припустили, що проєкт може бути призупинений або взагалі згорнутий.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

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    Теги: ЄС Росія енергетика санкції Європарламент путінський режим будівництво політика Північний потік-2
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