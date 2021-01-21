Європарламент після арешту Навального: «Північний потік-2» треба зупинити

У резолюції Європейського парламенту міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу «Північний потік-2»

Європейський парламент схвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального

Європейський парламент схвалив резолюцію щодо арешту російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського парламенту.

Європарламент схвалив резолюцію, у якій йдеться, що причетні до арешту Навального люди з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна мають бути покарані санкціями.

Так, Європарламент закликає країни-учасниці Європейського Союзу зайняти активну позицію щодо арешту Навального та його прихильників, а також ввести нові обмежувальні заходи проти Росії.

Санкції також мають запровадити проти російських олігархів, членів найближчого оточення Путіна і пропагандистів російських ЗМІ, які володіють активами в ЄС.

Також у резолюції міститься заклик до негайного припинення будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Європарламент вважає важливим переглянути відносини з Росією та співпрацю в такому проєкті, як «Північний потік-2». Депутати виступають за негайне припинення будівництва газопроводу, зазначається у документі.

Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.

Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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До слова, на днях США ввели нові санкції проти «Північного пототоку-2».

Також відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Російський монополіст «Газпром» 19 січня вперше заговорив про ймовірний провал «Північного потоку-2». У компанії припустили, що проєкт може бути призупинений або взагалі згорнутий.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.