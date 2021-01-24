Країни Балтії ініціюють нові санкції ЄС через придушення протестів у Росії

Затримання під час акції протесту в Єкатеринбурзі

В акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей

Балтійські країни виступають за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у суботу.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

«Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти», – йдеться у заяві естонського міністра у Twitter.

Joint statement byFMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 23, 2021

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.

Він нагадав, що у понеділок відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу.

У Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв’язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії. Також США закликали Кремль негайно звільнити Навального і протестувальників.

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