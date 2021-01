Країни Балтії ініціюють нові санкції ЄС через придушення протестів у Росії

Балтійські країни виступають за введення санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів у суботу.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

«Спільна заява міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви: Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти», – йдеться у заяві естонського міністра у Twitter.

Joint statement byFMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests. @navalny