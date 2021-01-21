Меркель вважає, що ситуація з Навальним – не привід зупиняти «Північний потік-2»

«Моє принципове ставлення до проєкту «Північний потік-2» не змінилось», – сказала канцлер

Канцлер ФРН Ангела Меркель продовжує вважати газогін «Північний потік-2» економічним проєктом.

Про це вона заявила на брифінгу в Берліні в четвер.

«Моє принципове ставлення до проєкту «Північний потік-2» не змінилось», – сказала канцлер.

При цьому політик підкреслила, що для неї «було важливо, щоб Україна отримала газовий контракт».

Ситуація з Олексієм Навальним «може відігравати роль», додала вона при цьому, але підкреслила, що це не привід зупинити проєкт, і що через російського опозиціонера, звільнення якого вона вимагає, уже введені санкції.

Берлін продовжуватиме працювати з новою адміністрацією США в питанні газопроводу, адже в Німеччині та в Європі дуже критично сприймають запроваджені Вашингтоном екстратериторіальні санкції.

«Треба говорити про те, які економічні відносини з Росією в газовій сфері є прийнятними і які – ні…, яка залежність є допустимою», – сказала Меркель.

Глава німецького уряду прогнозує, що з адміністрацією Байдена будуть й інші розбіжності в поглядах, які відігравали роль і у відносинах з попередньою адміністрацією. Зокрема, навела Меркель як приклад, вона «завжди була проти поставок певних видів зброї Україні». Отже не варто очікувати, що у відносинах із Вашингтоном не буде розбіжностей, сказала Меркель.

Як повідомлялося, євродепутати хочуть зупинити «Північний потік-2» через арешт Навального.

Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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До слова, на днях США ввели нові санкції проти «Північного пототоку-2».

Також відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва «Північного потоку-2», ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Російський монополіст «Газпром» 19 січня вперше заговорив про ймовірний провал «Північного потоку-2». У компанії припустили, що проєкт може бути призупинений або взагалі згорнутий.

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

Джерело: Укрінформ