План Байдена на $3,5 трлн: що передбачено та де візьмуть гроші

Економічний план Байдена залишається предметом суперечок у США

В американському політикумі тривають дискусії навколо економічного плану, який становить основу політики Джо Байдена і який було затверджено американським Сенатом у серпні.

У найближчі роки план буде покладено в основу економічної політики США.

Економічний план передбачає:

істотне скорочення податків для середнього класу,

оплачувану відпустку з догляду за дитиною,

доступність загальної дошкільної освіти,

створення громадських коледжів,

боротьбу зі зміною клімату та розширення програм медичної допомоги.

Для його фінансування планується збільшити податки для багатих американців і корпорацій, зокрема, корпоративний податок зросте з 21% до 28%.

На реалізацію проєктів, включених до плану, протягом 10 років планується витратити $3,5 трлн.

Колишній президент США Дональд Трамп назвав пропозиції свого наступника «планом знищення Америки». Близькі до Республіканської партії видання публікують дослідження, в яких стверджують, що реалізація плану може призвести до значного зниження ВВП США протягом найближчих десятиліть.

Критики плану також вважають, що його імплементація може призвести до значного подорожчання багатьох повсякденних товарів, що відіб'ється на добробуті практично всіх американців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джо Байден підготував план зі стимулювання економіки на $1,9 трлн.

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