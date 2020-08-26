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    У світі

    Рейтингове агентство Moody's очікує цьогоріч падіння ВВП країн G20 на 4,6%

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    Хоч глобальна економіка і відновлюється, але ситуація все ще залишається нестійкою з огляду на пандемію коронавірусу -&nbsp;&nbsp;Moody's - Рейтингове агентство Moody's очікує цьогоріч падіння ВВП країн G20 на 4,6%
    Хоч глобальна економіка і відновлюється, але ситуація все ще залишається нестійкою з огляду на пандемію коронавірусу -  Moody's

    Зростання ВВП країн Великої двадцятки прогнозується наступного року на 5,3%

    Падіння реального ВВП країн Великої двадцятки у 2020 році складе 4,6%, а в наступному - очікується зростання на 5,3%.

    Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передає Інтерфакс-Україна.

    Зазначається, що хоч глобальна економіка і відновлюється, але ситуація все ще залишається нестійкою з огляду на пандемію коронавірусу.

    Аналітики прогнозують, що крайній ступінь невизначеності щодо подальшого поширення вірусу та темпів відновлення економіки, скоріш за все, буде стримувати довгострокові інвестиційні і споживчі рішення.

    «Економічні дані показують швидке відновлення товарного споживання в низці країн з розвиненою економікою. Проте побоювання щодо пандемії будуть як і раніше перешкоджати повному одужанню», - йдеться у звіті.

    Також експерти очікують, що у цьому році економічна активність впаде у всіх державах G20, окрім Китаю.

    Прогнозується, що зниження ВВП в країнах з розвиненою економікою загалом складе 6,5%. При цьому, після передбачуваного зростання на 4,9% в 2021 році рівень реального ВВП в четвертому кварталі наступного року буде на 1% нижче докоронавірусного показника кінця 2019 року.

    Також Moody's переглянуло в бік погіршення оцінки зміни ВВП в 2020 році для Японії (-6,1%), Італії (-10,8%), Австралії (-5,3%), Південної Кореї (-0,8%), Мексики (-10%), Індонезії (-3,9%) , Аргентини (-12%) після отримання актуальних даних за другий квартал.

    Як повідомлялося 15 серпня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися.

    До слова, в Україні зафіксовано стрімке падіння ВВП: Держстат оприлюднив невтішні цифри.

    Нагадаємо, бізнес підтримав ініціативу Кабміну розробки Національної економічної стратегії.

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