Байден дав свою першу пресконференцію після інавгурації

Джо Байден став першим за останні 100 років главою Білого дому, який на тривалий термін відстрочив своє перше спілкування з пресою

Перше велике спілкування Байдена з представниками ЗМІ проходить на 64 день після вступу на посаду

Президент США Джо Байден дав свою першу пресконференцію після вступу на посаду.

Трансляцію з перекладом та аналіз відповідей президента США вела Свобода Live.

Байден, як підрахували ЗМІ, стане першим за останні 100 років главою Білого дому, який на тривалий термін відстрочив своє перше повноцінне спілкування з пресою.

Експрезидент Дональд Трамп провів свою першу пресконференцію через 27 днів після інавгурації, а Барак Обама — через 20 днів після вступу на посаду. Джордж Буш — молодшому через 33 дні. А спілкування Байдена з представниками ЗМІ пройде на 64 день після вступу на посаду.

Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».