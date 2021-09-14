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    Байден згадав на мітингу про Трампа і перехрестився (відео)

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    Джо Байден повеселив своїх прихильників згадкою про експрезидента США - Байден згадав на мітингу про Трампа і перехрестився (відео)
    Джо Байден повеселив своїх прихильників згадкою про експрезидента США
    скріншот з відео

    «Як ви знаєте, торік я боровся на виборах проти справжнього Дональда Трампа», – сказав Байден і перехрестився

    Президент США Джо Байден перехрестився, коли говорив на мітингу про свого попередника Дональда Трампа. Про це пише CNN.

    Жест руками Байден зробив, коли згадував про кандидата у губернатори Каліфорнії від республіканців Ларрі Елдера, заявивши, що той – «клон Трампа», якого не можна допускати до влади.

    «Як ви знаєте, торік я боровся на виборах проти справжнього Дональда Трампа», – сказав Байден і перехрестився. Прихильники відповіли на це викриками та сміхом.

    Нагадаємо, Трамп захотів побитися з Байденом за правилами боксу.

    До слова, Трамп розповів про свою участь в президентських виборах 2024 року.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп політика президент жест
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    Байден згадав на мітингу про Трампа і перехрестився (відео)