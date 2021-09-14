Байден згадав на мітингу про Трампа і перехрестився (відео)

«Як ви знаєте, торік я боровся на виборах проти справжнього Дональда Трампа», – сказав Байден і перехрестився

Президент США Джо Байден перехрестився, коли говорив на мітингу про свого попередника Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Жест руками Байден зробив, коли згадував про кандидата у губернатори Каліфорнії від республіканців Ларрі Елдера, заявивши, що той – «клон Трампа», якого не можна допускати до влади.

«Як ви знаєте, торік я боровся на виборах проти справжнього Дональда Трампа», – сказав Байден і перехрестився. Прихильники відповіли на це викриками та сміхом.

Нагадаємо, Трамп захотів побитися з Байденом за правилами боксу.

До слова, Трамп розповів про свою участь в президентських виборах 2024 року.