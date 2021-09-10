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    Байден зобов’язав держслужбовців вакцинуватися від Covid-19

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    Байден зобов&rsquo;язав держслужбовців вакцинуватися від коронавірусу - Байден зобов’язав держслужбовців вакцинуватися від Covid-19
    Байден зобов’язав держслужбовців вакцинуватися від коронавірусу
    Фото: Associated Press/Andrew Harnik

    Міністерству праці доручено зобов’язати всі компанії, в яких працює 100 чоловік і більше, забезпечити вакцинацію працівників

    Президент США Джо Байден ухвалив, щоб всі співробітники федеральних відомств, а також їх підрядники, були вакциновані від Covid-19. Про це повідомляє CNN.

    У той же час, указ не передбачає інших опцій, наприклад, регулярного тестування на інфекцію.

    Крім цього, Міністерству праці доручено зобов’язати всі компанії, в яких працює 100 чоловік і більше, забезпечити вакцинацію працівників. При цьому, на відміну від держслужбовців, їм щеплення можна замінити щотижневим тестуванням. У разі невиконання розпорядження компанії можуть оштрафувати на тисячі доларів.

    Байден заявив, що ті, хто зробили щеплення, все більше і більше «засмучуються» через 80 млн осіб, які не отримали вакцину і сприяють поширенню вірусу.

    Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

    Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

    Детальніше читайте у статті:
    Теги: США Джозеф Байден президент карантин щеплення чоловік вакцинація
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    Байден зобов’язав держслужбовців вакцинуватися від Covid-19