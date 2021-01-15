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    У світі

    Байден підготував план стимулювання економіки США на $1,9 трлн

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    Байден підготував план стимулювання економіки США на $1,9 трлн - Байден підготував план стимулювання економіки США на $1,9 трлн
    Байден підготував план стимулювання економіки США на $1,9 трлн

    Пакет включає в себе 415 мільярдів доларів на підтримку боротьби з вірусом і розгортання вакцин проти Covid-19

    Обраний президент Джо Байден пропонує план стимулювання економіки на суму 1,9 трильйона доларів.

    Про це пише Reuters.

    План покликаний дати поштовх економіці і прискорити реакцію США на пандемію коронавіруса.

    Пакет включає в себе 415 мільярдів доларів на підтримку боротьби з вірусом і розгортання вакцин проти Covid-19, близько 1 трильйона доларів у вигляді прямої допомоги домашнім господарствам і приблизно 440 мільярдів доларів для малих підприємств і спільнот, які особливо сильно постраждали від пандемії.

    Пропонується видати американцям ще по 1,4 тисяч доларів прямих виплат від влади. За словами офіційних осіб, додаткове страхування по безробіттю також збільшиться з 300 доларів на тиждень до 400 доларів в тиждень і буде продовжено до вересня.

    До слова, від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.

    Так, в США зафіксували 397 тисяч смертей. На другому місці за смертністю Бразилія – 207 тисяч жертв вірусу. В Індії коронавірус забрав життя майже 152 тисяч осіб.

    Теги: США Бразилія страхування
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