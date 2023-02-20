Потролили Путіна. Байден та Зеленський обійнялися на вулиці під час тривоги (фото)

Зеленський і Байден обійнялися на тлі меморіалу загиблих за Україну

Зеленський та Байден не стали ховатися в укритті під час тривоги

Президент США Джо Байден приїхав особисто підтримати Україну та українців, і тим самим показав, наскільки «серйозно» сприймає погрози Путіна. У момент візиту американського президента в Україні завили сирени, але Байден спокійно продовжив програму візиту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Американський лідер вже побував на Михайлівській площі, де вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні та наразі проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Поки світ готується відзначити однорічну річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з Президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України», - йдеться у повідомленні Байдена на сторінці Білого дому.

7 фото На весь екран













Також Зеленський і Байден обійнялися на тлі меморіалу загиблих за Україну.

Росіяни істерично відреагували на візит президента США до України в соціальних мережах.