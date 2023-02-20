Потролили Путіна. Байден та Зеленський обійнялися на вулиці під час тривоги (фото)
Зеленський та Байден не стали ховатися в укритті під час тривоги
Президент США Джо Байден приїхав особисто підтримати Україну та українців, і тим самим показав, наскільки «серйозно» сприймає погрози Путіна. У момент візиту американського президента в Україні завили сирени, але Байден спокійно продовжив програму візиту.
Американський лідер вже побував на Михайлівській площі, де вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні та наразі проводить зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
«Поки світ готується відзначити однорічну річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з Президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну і непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України», - йдеться у повідомленні Байдена на сторінці Білого дому.
Також Зеленський і Байден обійнялися на тлі меморіалу загиблих за Україну.
Росіяни істерично відреагували на візит президента США до України в соціальних мережах.
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