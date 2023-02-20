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Макрон закликав до діалогу із Путіним: Зеленський відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон закликав до діалогу із Путіним: Зеленський відреагував
Зеленський пояснив Макрону, що Путін мріє відновити радянську імперію
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Якщо росіяни вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим зробити» 

Президент України Володимир Зеленський вважає заклики свого французького колеги Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з російським диктатором Володимиром Путіним марною справою. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Ser.

«Це буде марний діалог, насправді Макрон даремно витрачає час. Я дійшов висновку, що ми не можемо змінити позицію РФ», – зазначив політик. Зеленський також пояснив, що Путін мріє відновити радянську імперію.

«Якщо росіяни вирішили ізолюватися, мріючи про відновлення старої радянської імперії, то ми нічого не можемо з цим зробити, це їхня справа – співпрацювати чи ні з спільнотою націй на основі взаємної поваги», – сказав глава держави.

Окрім цього, президент додав, що рішення розпочати війну проти України «маргіналізувало Путіна».

Раніше повідомлялося, що Зеленський вважає, що французький лідер Еммануель Макрон змінив свою думку щодо того, що Заходу та Україні треба постаратися «зберегти обличчя» російському диктатору Володимиру Путіну.

Триває триста шістдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. 

Теги: росіяни президент Еммануель Макрон Володимир Зеленський путін

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