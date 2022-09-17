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Подряпали та облили «кров'ю»: як автівки росіян псують у Фінляндії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Подряпали та облили «кров'ю»: як автівки росіян псують у Фінляндії
фото: fontanka.ru

Росіяни скаржаться на порізані шини та подряпини авто після подорожі до Фінляндії

Жителі Фінляндії показують своє ставлення до громадян РФ, які підтримують війну в Україні. Росіяни скаржаться на подряпані двері, «криваві» плями та наклейки з українським прапором на автівках. Про це повідомляє російське видання «Фонтанка».

Кілька тижнів тому сімейна пара з Петербурга припаркувала свою машину в Котці. А коли повернулася, то виявила, що їх білий Mercedes змінив колір – його облили яскравою фарбою, як «кров'ю». Хімія виявилася досить в'їдливою: з дверей її вдалося прибрати, а ось з крила вона так і не стерлася до кінця.

Росіяни не стали звертатися до поліції звертатися не стали, бо за звичкою вважали, що «шукати нікого не будуть».

Подряпали та облили «кров'ю»: як автівки росіян псують у Фінляндії фото 1
фото: fontanka.ru

Інші росіяни в чаті «На кордоні» у відповідь на сумну історію почали розповідати свої – про порізані шини та подряпини після подорожі до Фінляндії. Проблема виявилася не рідкісною.

15 вересня петербуржець повернувся з 10-денної поїздки до своєї машини на паркуванні аеропорту.  «Подарунок» знайшов уже вдома – дві подряпані двері. Чужий бампер таких слідів не залишає – працювали цвяхом. 

Інші росіяни також розповідають про подряпини та порізані шини в інших місцях Фінляндії, підкладені записки, наклейки з українським прапором на номери та інші небажані радощі.

Росіяни  скаржаться, що автомобіль видає їхнє російське походження лише номер із триколором. Цю проблему умільці давно намагаються вирішити. Деякі просто заклеюють прапор, інші йдуть далі та змінюють номери на «європейські». На них та сама комбінація цифр і букв, але стилізована під формат Євросоюзу. Але у Фінляндії, як, втім, і в Росії, такі дії є незаконними.

Вже було виписано щонайменше один штраф через реєстраційний номер.

Громадяни РФ бідкаються, що у Фінляндії крадуть і номери цілком.

«Відновлення – окремі тортури. Спершу доведеться з'їздити за знаками до Росії і лише потім можна буде перетнути кордон на своєму авто», – пишуть ЗМІ.

До слова, у російському місті Воронеж у ніч із 26 на 27 липня невідомі намалювали червоною фарбою з балончика символ окупантів – літеру «Z» на десятках машин, припаркованих на вулиці Южно-Моравській. 

Як стверджують в дописах, зіпсовано понад 100 автомобілів.

Теги: Mercedes автомобіль кордон машини подарунок прапор штраф Фінляндія росія

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