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Візовий бан. Росіян не хочуть бачити ще й в Азії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Візовий бан. Росіян не хочуть бачити ще й в Азії
Nайванська влада засудила війну в Україні та приєдналася до санкцій проти РФ
фото з відкритих джерел

Безвізовий режим для росіян минув 31 липня і після цього Тайвань його не продовжив

Тайвань виключив Росію зі спеціальної безвізової програми, яка була введена на острові у 2018 році та діяла в експериментальному режимі. Росіяни могли без віз в’їжджати на острів і перебувати на ньому не більше як 21 день. Безвізовий режим поширювався на поїздки з метою туризму, бізнесу, участі у виставках, відвідування родичів.

Як заявило міністерство закордонних справ Тайваню, безвізовий режим для росіян минув 31 липня і після цього його продовжено не було. Однак з початку епідемії коронавірусу на практиці він не був застосований через обмеження на в’їзд, запроваджені владою острова.

Тайвань призупинив безвізові привілеї для всіх іноземних громадян із березня 2020 року на тлі поширення Covid-19. З 12 вересня острів знову відкрив безвізовий в’їзд для мешканців низки країн, включаючи Сполучені Штати, Австралію та Європейський Союз. Для цього потрібно було пройти триденний карантин.

Раніше тайванська влада засудила війну в Україні та приєдналася до обмежувальних заходів із боку західних країн проти Москви. У відповідь на це російський уряд вніс Тайвань до переліку іноземних держав і територій, які здійснюють щодо РФ, її компаній та громадян недружні дії.

Нагадаємо, Тайвань направив ЗСУ дрони Revolver 860, здатні скидати міни на супротивника.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Теги: Україна війна візи росія Тайвань

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