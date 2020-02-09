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    У світі

    Поліція ліквідувала військового, який застрелив 25 людей в Таїланді

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    Стрілок, який вбив&nbsp;25 та поранив 63 осіб у Таїланді - Поліція ліквідувала військового, який застрелив 25 людей в Таїланді
    Стрілок, який вбив 25 та поранив 63 осіб у Таїланді

    Нападника вбили в торговому центрі, де він переховувався від правоохоронців більше 17 годин

    Поліція Таїланду ліквідувала 32-річного сержант-майора армії Чакрапанта Тхомму, який влаштував стрілянину в місті Накхонратчасіма і вбив 25 людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Стрілка вбили в торговому центрі Terminal 21 на північному сході країни, де він переховувався від правоохоронців більше 17 годин.

    В результаті стрілянини 25 осіб загинули та 63 отримали поранення. Серед загиблих є військовослужбовці.

    За наявною інформацією, Тхомма вдень 8 лютого застрелив свого командира, його тещу і ще одного солдата на військовій базі Суратхампітхак, після чого викрав автомобіль Humvee і попрямував у Накхонратчасіму. Дорогою до міста Тхомма вів безладний вогонь по перехожих.

    Пізніше він сховався в торговому центрі і захопив заручників.

    Раніше повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив два десятки людей.

    Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом «час похвилюватися» і «ніхто не зможе уникнути смерті».

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