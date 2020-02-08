Стрілянина у торговому центрі в Таїланді: кількість жертв зросла до 20



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Перший поверх будівлі зачищено

З торгового комплексу були евакуйовані сотні людей, проте у будівлі ще можуть залишатися десятки людей

У Таїланді жертвами збройного нападу військовослужбовця стали щонайменше 20 осіб, поранено десятки людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що сили безпеки перекрили вулицю, що веде до торгового центру Terminal 21, де влаштував стрілянину молодший офіцер Джакрафант Томмі та зник після нападу.

Військові і поліція увійшли у будівлю ТЦ. Повідомляється про нові постріли після цього.

За інформацією представника міноборони, з торгового комплексу були евакуйовані сотні людей, перший поверх будівлі зачищено, проте у будівлі ще можуть залишатися десятки людей. Евакуація з ТЦ триває. Інформація про заручників перевіряється.

Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом «час похвилюватися» і «ніхто не зможе уникнути смерті».

Раніше повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив щонайменше 12 людей.