У Таїланді військовий влаштував криваву бійню в ТЦ, 12 загиблих (відео)
Мотиви нападника залишаються неясними
У Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив щонайменше 12 людей.
Про це повідомляє Khaosodenglish.
Інцидент стався у місті Накхонратчасіма на північному сході від Бангкоку. У центрі міста співробітники правоохоронних органів спільно з армією проводять операцію по затриманню злочинця. Представник поліції порадив громадськості покинути місце події, залишатися в приміщенні і слідувати вказівкам співробітників служб безпеки.
อิเหี้ย โคราชมีกราดยิงกลางเมืองแถวห้างเทอมินอล น่ากลัวสัส— อิหมิน (@mhinbeauty) February 8, 2020
กระจายข่าวด่วน พื้นที่อันตราย#กราดยิงทั่วเมืองโคราช#CUTUBALL74#ไวรัสอู่ฮั่น
pic.twitter.com/tgsaEkUOOO
Мотиви нападника залишаються неясними. За інформацією ЗМІ, солдат відправив кілька повідомлень перед нападом з критикою на адресу корупціонерів.
За даними видання, нападником є сержант Джаккрапант Томма. Поліція повідомляє, що він вкрав автомобіль зі своєї бази і відправився на ньому в місто, після чого зайшов в ТЦ і почав розстрілювати покупців.
«Я втомився. Я не можу поворухнути пальцем. Чи повинен я здатися?», – написав військовий в одній з соцмереж і прикріпив своє фото у військовій касці і формі.
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