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    У світі

    У Таїланді військовий влаштував криваву бійню в ТЦ, 12 загиблих (відео)

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    У Таїланді військовий влаштував криваву бійню в ТЦ, 12 загиблих (відео)
    Фото: Jakkrapanth Thomma / Facebook

    Мотиви нападника залишаються неясними

    У Таїланді військовослужбовець влаштував у торгівельному центрі в місті Накхонратчасіма стрілянину та вбив щонайменше 12 людей.

    Про це повідомляє Khaosodenglish.

    Інцидент стався у місті Накхонратчасіма на північному сході від Бангкоку. У центрі міста співробітники правоохоронних органів спільно з армією проводять операцію по затриманню злочинця. Представник поліції порадив громадськості покинути місце події, залишатися в приміщенні і слідувати вказівкам співробітників служб безпеки.

    Мотиви нападника залишаються неясними. За інформацією ЗМІ, солдат відправив кілька повідомлень перед нападом з критикою на адресу корупціонерів.

    За даними видання, нападником є сержант Джаккрапант Томма. Поліція повідомляє, що він вкрав автомобіль зі своєї бази і відправився на ньому в місто, після чого зайшов в ТЦ і почав розстрілювати покупців.

    «Я втомився. Я не можу поворухнути пальцем. Чи повинен я здатися?», – написав військовий в одній з соцмереж і прикріпив своє фото у військовій касці і формі.

    Нагадаємо, у Мукачеві обстріляли помічника екснардепа, є поранені

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