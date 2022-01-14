Поліція Лондона відмовилася розслідувати вечірку Джонсона у розпал пандемії

Про те, що Джонсон був присутній на вечірці, незважаючи на епідеміологічні обмеження, стало відомо 20 грудня 2021 року

Лондонська поліція відмовилася проводити розслідування вечірки, яку у травні 2020 року провів на Даунінг-стріт прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у розпал пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Business Insider.

Як зазначається у заяві, поліція не розслідує «порушення антиковідного законодавства, про які стало відомо через довгий час після того, як вони сталися». При цьому правоохоронці припустили, що може розпочатися розслідування за фактом можливих порушень за наявності «істотних доказів».

Наразі перевірку фактів проведення вечірок під час локдауну за дорученням самого Джонсона проводить секретар кабінету міністрів.

Про те, що Джонсон був присутній на вечірці у своїй резиденції, незважаючи на епідеміологічні обмеження, що діють, стало відомо 20 грудня 2021 року. Видання The Guardian опублікувало знімок, на якому відображені Джонсон і його дружина Керрі, що сидять за столом, поряд з ними без дотримання соціальної дистанції знаходяться ще двоє людей.

12 січня Джонсон зізнався, що брав участь у вечірці і вибачився. За його словами, він прийшов на захід, оскільки хотів «подякувати співробітникам уряду», і через 25 хвилин залишив його, щоб повернутися до роботи. Після цього низка британських політиків закликала прем'єра піти у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки.

До слова, Борис Джонсон у ході зустрічі з підприємцями не зміг знайти папери з промовою для виступу та вирішив розповісти про відвідування парку розваг «Світ Свинки Пеппи».