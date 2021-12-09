Борис Джонсон у 57 років усьоме став батьком

Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися у травні цього року

Дівчинка з'явилася на світ у лондонській лікарні 9 грудня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки. Про це повідомляє ВВС News.

Зазначається, що дівчинка з'явилася на світ у лондонській лікарні 9 грудня.

Як додала представниця подружжя Джонсонів, і мати, і дитина почуваються добре.

«Пара хотіла б подякувати блискучій бригаді у зв'язку з вагітністю та пологами NHS за їхню турботу і підтримку», – наголосила прессекретар Джонсонів.

Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися у травні цього року, вони також мають сина Вілфреда, який народився 29 квітня 2020 року.

Це сьома дитина 57-річного Бориса Джонсона і вже друга дитина, народжена за час, що він обіймає посаду прем'єр-міністра. Борис Джонсон рідко розповідав про особисте життя і лише у вересні все ж таки визнав, що у нього шість дітей. Він додав, що бути багатодітним батьком – складна робота.

Також Джонсон додав, що за все життя поміняв немовлятам чимало підгузків.

У липні цього року дружина британського прем'єра оголосила про другу вагітність в Instagram, а також повідомила, що кількома місяцями раніше у неї стався викидень.

У 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.