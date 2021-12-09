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    Борис Джонсон у 57 років усьоме став батьком

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    Борис Джонсон та Керрі Сімондс&nbsp;одружилися&nbsp;у травні цього року - Борис Джонсон у 57 років усьоме став батьком
    Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися у травні цього року
    фото: the sun

    Дівчинка з'явилася на світ у лондонській лікарні 9 грудня

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки. Про це повідомляє ВВС News.

    Зазначається, що дівчинка з'явилася на світ у лондонській лікарні 9 грудня.

    Як додала представниця подружжя Джонсонів, і мати, і дитина почуваються добре.

    «Пара хотіла б подякувати блискучій бригаді у зв'язку з вагітністю та пологами NHS за їхню турботу і підтримку», – наголосила прессекретар Джонсонів.

    Борис Джонсон та Керрі Сімондс одружилися у травні цього року, вони також мають сина Вілфреда, який народився 29 квітня 2020 року.

    Це сьома дитина 57-річного Бориса Джонсона і вже друга дитина, народжена за час, що він обіймає посаду прем'єр-міністра. Борис Джонсон рідко розповідав про особисте життя і лише у вересні все ж таки визнав, що у нього шість дітей. Він додав, що бути багатодітним батьком – складна робота.

    Також Джонсон додав, що за все життя поміняв немовлятам чимало підгузків.

    У липні цього року дружина британського прем'єра оголосила про другу вагітність в Instagram, а також повідомила, що кількома місяцями раніше у неї стався викидень.

    У 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

    Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

    Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.

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    Теги: діти Велика Британія дружина Борис Джонсон
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    Борис Джонсон у 57 років усьоме став батьком