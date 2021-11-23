Джонсон загубив промову і розповів підприємцям про «Світ Свинки Пеппи»

Промову Джонсона розкритикували депутати-консерватори та назвали її ганьбою

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у ході зустрічі з підприємцями не зміг знайти папери з промовою для виступу та вирішив розповісти про відвідування парку розваг «Світ Свинки Пеппи». Про це пише видання The Guardian.

«Мені там сподобалося. Так, «Світ Свинки Пеппи» – це моє місце. Там дуже безпечні вулиці, тиша. Спокій, дисципліна в школах, хороша система громадського транспорту. Хоча самі герої, особливо тато Свин, трохи стереотипні», – заявив прем’єр Британії.

Також у спілкуванні з промисловцями прем'єр порівняв себе з Мойсеєм за свої плани допомоги бізнесу в інвестуванні у протидію зміні клімату. Крім того, він спробував за допомогою звуків пояснити присутнім, чим відрізняється рев двигуна Ferrari від Tesla.

Промову Джонсона розкритикували депутати-консерватори та назвали її ганьбою.

До слова, Кличко пригадав курйозний випадок із Борисом Джонсоном.