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    Джонсон загубив промову і розповів підприємцям про «Світ Свинки Пеппи»

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    Борис Джонсон назвав парк розваг&nbsp;&laquo;Світ Свинки Пеппи&raquo; своїм місцем - Джонсон загубив промову і розповів підприємцям про «Світ Свинки Пеппи»
    Борис Джонсон назвав парк розваг «Світ Свинки Пеппи» своїм місцем
    скріншот з відео The Guardian

    Промову Джонсона розкритикували депутати-консерватори та назвали її ганьбою

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у ході зустрічі з підприємцями не зміг знайти папери з промовою для виступу та вирішив розповісти про відвідування парку розваг «Світ Свинки Пеппи». Про це пише видання The Guardian.

    «Мені там сподобалося. Так, «Світ Свинки Пеппи» – це моє місце. Там дуже безпечні вулиці, тиша. Спокій, дисципліна в школах, хороша система громадського транспорту. Хоча самі герої, особливо тато Свин, трохи стереотипні», – заявив прем’єр Британії.

    Також у спілкуванні з промисловцями прем'єр порівняв себе з Мойсеєм за свої плани допомоги бізнесу в інвестуванні у протидію зміні клімату. Крім того, він спробував за допомогою звуків пояснити присутнім, чим відрізняється рев двигуна Ferrari від Tesla.

    Промову Джонсона розкритикували депутати-консерватори та назвали її ганьбою.

    До слова, Кличко пригадав курйозний випадок із Борисом Джонсоном.

    Теги: бізнес політика Велика Британія мультфільм Борис Джонсон
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    Джонсон загубив промову і розповів підприємцям про «Світ Свинки Пеппи»