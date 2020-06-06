Польща підвищила ціни на транзит російського газу з 2021 року



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Газопровід в Польщі

Тариф на транзит газу трубопроводом Ямал - Європа у 2021 році збільшиться на 16,5 відсотка

Влада Польщі затвердила новий тариф на транзит російського газу, що проходить через її територію ділянці трубопроводу Ямал - Європа. «Введення тарифу на 2021 рік призведе до збільшення середніх платежів за послуги з транспортування газу на 16,5 відсотка по відношенню до діючого тарифу», повідомило в п'ятницю, 5 червня, Управління з регулювання енергетики (URE) Польщі, – повідомляє DW.

Це рішення стосується власника польської ділянки газопроводу Ямал - Європа EuRoPol Gaz, яка є спільною компанією «Газпрому» і польського концерну PGNiG.

Зазначають, що для оператора польської системи газопроводів Gaz-System передбачено підвищення тарифу на вхід газу в польську ГТС на 10-13 відсотків залежно від виду палива. Підвищення тарифів є результатом значних стратегічних інвестицій, які здійснює компанія Gaz-System і які безпосередньо впливають на енергетичну безпеку Польщі.

Обидва тарифи затверджені на період з 1 січня по 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, в травні Gaz-System отримав всі дозволи для прокладки газопроводу Baltic Pipe з Норвегії в Польщу. Варшава сподівається, що завдяки трубопроводу вдасться знизити залежність від поставок російського газу.

Планується, що Baltic Pipe дозволить з 2022 року поставляти газ з Північного моря до Польщі і згодом - до країн Балтії. Крім того, трубопроводом зможуть транспортувати газ з Польщі (в тому числі поставлений в цю країну скраплений природний газ, СПГ) в Данію і Швецію.